Факт нарушения договора управления многоквартирным домом может быть установлен органом местного самоуправления

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И.о. начальника Государственной жилищной инспекции области Юлия Абрамова провела очередной прием граждан. По вопросам жилищно-коммунального хозяйства к руководителю ведомства обратились жители Саратова и Энгельса.Собственники помещений многоквартирного дома в Саратове уточняли возможность расторжения договора управления многоквартирным домом до истечения 1 года с момента его заключения.Федеральным законом №434-ФЗ с 15 августа 2023 года установлены ограничения в части периодичности принятия собственниками решения о смене управляющей организации. Так, собственники вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом не ранее чем через год с даты заключения договора.«Однако собственники имеют право отказаться от исполнения договора ранее истечения срока в том случае, если управляющая организация не исполняет условия договора управления.Сложность в том, что законом не предусмотрен конкретный перечень способов доказательства неисполнения договора управления. Этот факт может быть подтвержден актом, который составляется и подписывается не менее чем двумя заинтересованными лицами. Любой житель вправе инициировать проверку», - подчеркнула Юлия Абрамова.Кроме того, статьей 165 Жилищного кодекса установлено, что собственники или председатель совета многоквартирного дома, могут обратиться в орган местного самоуправления по вопросу неисполнения договора управления со стороны управляющей организации. На основании соответствующих обращений орган местного самоуправления проводит внеплановую проверку деятельности управляющей организации. В случае, если по результатам указанной проверки выявлено невыполнение условий договора управления, орган местного самоуправления созывает собрание собственников для решения вопросов о расторжении договора и о выборе новой управляющей организации.