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Факт нарушения договора управления многоквартирным домом может быть установлен органом местного самоуправления

Новости
Факт нарушения договора управления многоквартирным домом может быть установлен органом местного самоуправления


И.о. начальника Государственной жилищной инспекции области Юлия Абрамова провела очередной прием граждан. По вопросам жилищно-коммунального хозяйства к руководителю ведомства обратились жители Саратова и Энгельса.

Собственники помещений многоквартирного дома в Саратове уточняли возможность расторжения договора управления многоквартирным домом до истечения 1 года с момента его заключения.

Федеральным законом №434-ФЗ с 15 августа 2023 года установлены ограничения в части периодичности принятия собственниками решения о смене управляющей организации. Так, собственники вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом не ранее чем через год с даты заключения договора.

«Однако собственники имеют право отказаться от исполнения договора ранее истечения срока в том случае, если управляющая организация не исполняет условия договора управления.

Сложность в том, что законом не предусмотрен конкретный перечень способов доказательства неисполнения договора управления. Этот факт может быть подтвержден актом, который составляется и подписывается не менее чем двумя заинтересованными лицами. Любой житель вправе инициировать проверку», - подчеркнула Юлия Абрамова.

Кроме того, статьей 165 Жилищного кодекса установлено, что собственники или председатель совета многоквартирного дома, могут обратиться в орган местного самоуправления по вопросу неисполнения договора управления со стороны управляющей организации. На основании соответствующих обращений орган местного самоуправления проводит внеплановую проверку деятельности управляющей организации. В случае, если по результатам указанной проверки выявлено невыполнение условий договора управления, орган местного самоуправления созывает собрание собственников для решения вопросов о расторжении договора и о выборе новой управляющей организации.