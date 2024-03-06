Расширен перечень преступлений, за которые лишат гражданства России

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Перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение приобретенного гражданства России, увеличился почти в четыре раза - с 18 до 64 статей Уголовного кодекса РФ, сообщает ТАСС.В законе о гражданстве, принятом в 2002 году и действующем на данный момент, содержится 18 статей, нарушение которых влечет прекращение российского гражданства. Преимущественно они касаются преступлений террористической (ст. 205, 205.1, ч. 2, 205.2, 205.3-205.5, ч. 4. ст. 211, ст. 361 УК РФ) и экстремистской (ст. 282.1-282.3 УК РФ) направленности.Также в перечень включены статьи о захвате заложника (ст. 206 УК РФ), организации незаконного вооруженного формирования (ст. 208 УК РФ), насильственном захвате власти и посягательстве на жизнь государственного деятеля (ст. 278-277 УК РФ), нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (ст. 360 УК РФ), вооруженном мятеже (ст. 279 УК РФ), диверсии (ст. 281 УК РФ).Принятый весной закон о гражданстве сохраняет существующие прежде статьи, вместе с тем их число увеличивается до 64. С 26 октября, когда документ вступит в силу, лишать приобретенного гражданства будут за распространение фейков о Вооруженных силах и дискредитацию российской армии (ст. 207.3 и 280.3 УК РФ), преступления, связанные с диверсионной деятельностью (ст. 281.1-281.3 УК РФ), призывы к введению санкций и развязыванию агрессивной войны (ст. 284.2. и 354 УК РФ), публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ) и посягательство на нарушение территориальной целостности РФ (ст. 280.1, 280.2 УК РФ), дезертирство (ст. 338 УК РФ), уклонение от прохождения военной службы и исполнения ее обязанностей (ст. 328 и 339 УК РФ), а также обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах (ст. 330.1 УК РФ), шпионаж (ст. 276 УК РФ) и госизмену (275 УК РФ), разглашение гостайны (ст. 283 УК РФ).Перечень преступлений также пополнили статьи против половой неприкосновенности, о подделке денег или ценных бумаг, действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков и оружия, бандитизме, организации преступного сообщества и занятии высшего положения в преступной иерархии. Лишать приобретенного гражданства будут и за участие в нежелательной иностранной или международной неправительственной организации (ст. 284.1 УК РФ).Также в перечень преступлений, предусматривающих прекращение российского гражданства, включены статьи об организации массовых беспорядков и нарушении порядка проведения митингов (ч. 1, ст. 212 и 212.1 УК РФ), посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295 УК РФ), на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). Кроме того, лишение российского гражданства будет грозить за создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами (ч. 1, 2, ст. 239 УК РФ), повреждение воинских захоронений (ст. 243.4 УК РФ), возбуждение ненависти или вражды (ст. 282 УК РФ), реабилитацию нацизма (ст. 354.1 УК РФ), надругательство над гербом и флагом России (ст. 329 УК РФ).Новый документ о гражданстве внес в Госдуму 29 декабря 2021 года Президент России. Закон направлен на последовательную реализацию Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы и определяет основные принципы гражданства РФ.Гражданство России является единым и равным независимо от оснований его приобретения. Гражданин РФ не может быть лишен гражданства или права изменить его. Проживание за пределами РФ не прекращает гражданства. Кроме того, российский гражданин не может быть выслан за пределы страны или выдан иностранному государству.