Салман Мусаев: Межнациональное единство способствует экономическому развитию Саратовской области

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Президент Ассоциации национально-культурных объединений Саратовской области Салман Мусаев отметил роль и значение сохранения межнационального мира в обществе."Россия – многонациональное государство, не имеющее аналогов в мире по своему национально-государственному устройству. Межнациональные отношения – материя особо тонкая. Нарушение или ущемление национальных интересов, дискриминация людей по национальному или религиозному признакам порождают чрезвычайно сложные проблемы и конфликты.Сохранение и укрепление межнациональных отношений играет ключевую роль в построении гармоничного и мирного общества. Разнообразие культур и традиций вносит уникальность и богатство в нашу жизнь, позволяя изучать и понимать друг друга глубже, а также поддерживать, уважать и проявлять толерантность.Межнациональное единство также способствует экономическому развитию Саратовской области. Это залог более успешного и процветающего общества. Важно отметить, что межнациональная сплоченность способствует сохранению культурного многообразия и наследия, позволяя людям из разных культур успешно обмениваться знаниями, идеями и традициями", - отметил Салман Мусаев.