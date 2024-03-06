В новой модельной библиотеке создадут космическую атмосферу

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В Саратовской области насчитывается 908 государственных и муниципальных библиотек, из них 20 модельных библиотек нового поколения.В 2024 году будет открыта еще 1 модельная библиотека – Центральная библиотека Ровенского муниципального района, объем финансирования – 15 млн. рублей. Новая модельная библиотека станет «пространством космических возможностей». Задумка внутреннего наполнения и обустройства – это космический корабль, поделенный на функциональные сектора, наполненные современным оборудованием. Здесь найдется место для реализации своих возможностей всем и каждому – от подростка до человека преклонного возраста.- В рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта Президента России «Культура» в Саратовской области с 2019 по 2023 годы переоснащены по модельному стандарту деятельности общедоступной библиотеки 17 муниципальных библиотек в 12 муниципальных районах области и Саратове (4 библиотеки), в том числе 5 сельских и 12 городских, - прокомментировала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Общий объем финансирования из федерального бюджета составил 120 млн. рублей. Средства были использованы на создание комфортного библиотечного пространства, приобретение современной компьютерной техники, мультимедийного оборудования, современной мебели, комплектование фондов библиотек новыми изданиями. По числу модернизированных библиотек Саратовская область занимает 8 место среди 14 субъектов Приволжского Федерального округа.Модельные библиотеки являются активными участниками проекта «Пушкинская карта».Модельные библиотеки г.Саратова и Лысогорского района стали точками концентрации талантов в рамках проекта Министерства культуры РФ «Гений места».