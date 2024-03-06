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Доходы областного бюджета увеличатся почти на 3 млрд рублей

Новости
Доходы областного бюджета увеличатся почти на 3 млрд рублей


На рассмотрение областной Думы представлены очередные поправки в областной бюджет. Согласно корректировкам за счет неналоговых поступлений и целевых средств доходы областного бюджета на 2024 год увеличиваются на 2,8 млрд.

Значительные объемы бюджетных ассигнований предусмотрены на ремонт и расширение сети образовательных организаций, меры поддержки отдельных категорий граждан, в том числе приобретение лекарственных препаратов и средств, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, благоустройство территорий, обновление наземного общественного транспорта, обеспечение инфраструктурой земельных участков для многодетных семей и иные цели.

«При участии спикера Госдумы Вячеслава Володина региону выделены средства на возведение новых спортивных объектов и сооружений – бассейнов при школах и ледовой арены. В общей сложности на развитие инфраструктуры массового спорта будет направлено около 900 млн рублей», – подчеркнула министр финансов области Ирина Бегинина.

Общий объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам возрастет на 2,3 млрд рублей.

Областной дорожный фонд увеличивается на 1,2 млрд рублей.

С учетом изменений параметры областного бюджета на 2024 год по доходам составят – 161,9 млрд рублей, по расходам – 169,9 млрд рублей.