Доходы областного бюджета увеличатся почти на 3 млрд рублей
На рассмотрение областной Думы представлены очередные поправки в областной бюджет. Согласно корректировкам за счет неналоговых поступлений и целевых средств доходы областного бюджета на 2024 год увеличиваются на 2,8 млрд.
Значительные объемы бюджетных ассигнований предусмотрены на ремонт и расширение сети образовательных организаций, меры поддержки отдельных категорий граждан, в том числе приобретение лекарственных препаратов и средств, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, благоустройство территорий, обновление наземного общественного транспорта, обеспечение инфраструктурой земельных участков для многодетных семей и иные цели.
«При участии спикера Госдумы Вячеслава Володина региону выделены средства на возведение новых спортивных объектов и сооружений – бассейнов при школах и ледовой арены. В общей сложности на развитие инфраструктуры массового спорта будет направлено около 900 млн рублей», – подчеркнула министр финансов области Ирина Бегинина.
Общий объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам возрастет на 2,3 млрд рублей.
Областной дорожный фонд увеличивается на 1,2 млрд рублей.
С учетом изменений параметры областного бюджета на 2024 год по доходам составят – 161,9 млрд рублей, по расходам – 169,9 млрд рублей.