Доходы областного бюджета увеличатся почти на 3 млрд рублей

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На рассмотрение областной Думы представлены очередные поправки в областной бюджет. Согласно корректировкам за счет неналоговых поступлений и целевых средств доходы областного бюджета на 2024 год увеличиваются на 2,8 млрд.Значительные объемы бюджетных ассигнований предусмотрены на ремонт и расширение сети образовательных организаций, меры поддержки отдельных категорий граждан, в том числе приобретение лекарственных препаратов и средств, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, благоустройство территорий, обновление наземного общественного транспорта, обеспечение инфраструктурой земельных участков для многодетных семей и иные цели.«При участии спикера Госдумы Вячеслава Володина региону выделены средства на возведение новых спортивных объектов и сооружений – бассейнов при школах и ледовой арены. В общей сложности на развитие инфраструктуры массового спорта будет направлено около 900 млн рублей», – подчеркнула министр финансов области Ирина Бегинина.Общий объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам возрастет на 2,3 млрд рублей.Областной дорожный фонд увеличивается на 1,2 млрд рублей.С учетом изменений параметры областного бюджета на 2024 год по доходам составят – 161,9 млрд рублей, по расходам – 169,9 млрд рублей.