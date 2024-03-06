Балашовский драматический театр собрал посетителей ВДНХ

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4 марта представители Балашовского драматического театра представили свое творчество на самой главной выставочной площадке Москвы. С 5 по 8 марта артисты будут представлять Саратовскую область на выставке «Россия», проходящей на ВДНХ в рамках цикла «Саратов театральный».Для посетителей выставки подготовлены викторины об истории саратовских театров и актеров, победителям достанутся призы от Балашовского театра; мастер-классы по изготовлению театральных масок от бутафора Юлии Волковой; фотосессия с золотыми арлекинами и воинами; интерактивная программа для детей.А также множество сюрпризов для прекрасной половины человечества на 8 марта.