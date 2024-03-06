В Лысогорском районе в июле планируется открыть круглогодичный туристический комплекс

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Также в Лысогорском районе идет строительство многопрофильного туристического комплекса «Чембарки». Помимо гостиничных услуг предусмотрена организация спа-центра, сплавов на каяках и сапбордах, экскурсий и треккингов. Площадка может использоваться для проведения мероприятий, форумов, соревнований по спортивному туризму. Объем инвестиций по проекту – 50 млн рублей. Полностью подготовить объект инвестор рассчитывает к 2026 году.«По поручению губернатора Романа Бусаргина в регионе активизирована работа по развитию внутреннего туризма. В первую очередь формируется реестр земельных участков, которые могут использоваться под проекты в сфере туризма. В настоящее время в него входит 18 государственных и муниципальных площадок и 3 частных. Работа по поиску и выявлению дополнительных земельных участков продолжается совместно с профильными органами», - рассказала первый замминистра инвестиционной политики области Вера Лазукина.Ознакомиться с реестром можно на Инвестпортале Саратовской области https://investinsaratov.ru/ru/investor/tourism/. (https://investinsaratov.ru/ru/investor/tourism/) Там же размещены готовые бизнес-кейсы и перечень мер поддержки, которыми может воспользоваться инвестор при реализации туристических проектов.