Саратовских работодателей приглашают присоединиться к всероссийской кампании по охране труда

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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации запустило новую всероссийскую кампанию «Для меня охрана труда – это».Чтобы присоединиться к инициативе, необходимо записать видеоролик на своем предприятии и передать эстафету коллегам. Связующим звеном для передачи эстафеты является каска — как символ важности охраны труда на рабочих местах.Проект продлится до 29 марта этого года. Видеоролики принимаются на электронную почту risk@vcot.info.Лучшие работы участников проекта будут продемонстрированы в рамках IX Всероссийской недели охраны труда, которая в этом году состоится с 10 по 13 сентября года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи.Подробности можно узнать в телеграм-канале «ProТруд и не только».