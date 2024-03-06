6 марта 2024 СРЕДА
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18:00 | 05 марта
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17:00 | 05 марта
Саратовских работодателей приглашают присоединиться к всероссийской кампании по охране труда
16:00 | 05 марта
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15:42 | 05 марта
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15:00 | 05 марта
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14:00 | 05 марта
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13:00 | 05 марта
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12:00 | 05 марта
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11:00 | 05 марта
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Саратовских работодателей приглашают присоединиться к всероссийской кампании по охране труда

Новости
Саратовских работодателей приглашают присоединиться к всероссийской кампании по охране труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации запустило новую всероссийскую кампанию «Для меня охрана труда – это».

Чтобы присоединиться к инициативе, необходимо записать видеоролик на своем предприятии и передать эстафету коллегам. Связующим звеном для передачи эстафеты является каска — как символ важности охраны труда на рабочих местах.

Проект продлится до 29 марта этого года. Видеоролики принимаются на электронную почту risk@vcot.info.

Лучшие работы участников проекта будут продемонстрированы в рамках IX Всероссийской недели охраны труда, которая в этом году состоится с 10 по 13 сентября года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи.

Подробности можно узнать в телеграм-канале «ProТруд и не только».