Органам власти предстоит проработать обозначенные Президентом планы

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Послание Президента Федеральному Собранию РФ вот уже несколько дней стало одним из наиболее важных и обсуждаемых политических событий первых месяцев текущего года, считает профессор кафедры политических наук СГУ имени Н.Г. ЧернышевскогоДействующий Президент изложил свое видение не только текущего момента, но и перспектив развития страны минимум на ближайшие шесть лет.«Глава государства коснулся самых различных вопросов, среди которых особое место занимали социальная сфера, национальные проекты, экономика, развитие регионов, образование, медицина, внешняя политика и т.д. Однако при этом очевидно, - отмечает Казаков, - что наиболее приоритетной для национального лидера является тема СВО. С нее он свое выступление начал, несколько раз затрагивал ее в контексте других вопросов и ею же очень эффектно завершил свою речь. По всему было видно, насколько важным Президент считает все, что так или иначе связано со спецоперацией.По большому счету, каждый из затронутых в послании сюжетов можно комментировать отдельно – настолько много было озвучено инициатив, оценок и планов. Остановлюсь на одной составляющей внешнеполитического блока выступления. Президент в очередной раз на конкретных примерах показал, что ни о какой изоляции нашей страны говорить не приходится. Россия активно развивает связи со многими странами Азии, Африки и Латинской Америки. И тот факт, что страны Запада видят в нас врага, вредит, скорее, им самим, а не нам. При этом мы ни от кого не закрываемся и не отказываемся от взаимодействия. При условии, конечно, что это потенциальное взаимодействие будет соответствовать нашим национальным интересам».Послание стало подробной и тщательной проработанной программой развития страны на ближайшее будущее, утверждает профессор. «Органам власти предстоит проработать механизмы воплощения в жизнь обозначенных планов и достижения целей. Трудно не согласиться с Президентом в том, что это была «программа развития сильной суверенной страны, которая уверенно смотрит в будущее».