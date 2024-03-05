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В саратовский заказник «Центральный» закупают новые автомобили

Новости
В саратовский заказник «Центральный» закупают новые автомобили

Продолжается работа по оснащению техникой и оборудованием охотничьего заказника «Центральный». На этот раз приобретены 3 внедорожника «Нива», автомобили осмотрел министр-председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Александр Гаврилов.

В планах у Управления охотничьими заказниками - закупка вездеходов, снегоходов и квадроциклов для движения по пересеченной местности, а также катеров — заказник расположен в долине Волги на территории Энгельсского, Марксовского и Воскресенского районов.

Напомним, заказник «Центральный» создан по поручению Губернатора Романа Бусаргина для сохранения популяции охотничьих животных.