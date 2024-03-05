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У саратовских предприятий появилась возможность подготовить собственных специалистов

Новости
У саратовских предприятий появилась возможность подготовить собственных специалистов


Сегодня на постоянно действующем совещании Правительства Саратовской области заместитель Председателя Правительства – министр образования Михаил Орлов доложил о ходе реализации федерального проекта «Профессионалитет» на территории области.

Саратовская область вошла в число пилотных регионов в 2022 году. Сегодня проект в области представлен в 4 кластерах: «Машиностроение» с базовой организацией - Энгельсский промышленно-экономический колледж с работодателями ООО ЭПО «Сигнал» и АО ЭОКБ «Сигнал им.А.И.Глухарева», по отрасли «Сельское хозяйство» кластер создан на базе Вавиловского университета с 13 работодателями, Балашовский техникум механизации сельского хозяйства - по коммуникационным технологиям в сельском хозяйстве и Вольский педагогический колледж - по направлению «Образование».

Профильный министр отметил, что учреждения-участники проекта «Профессионалитет» получили по 100 миллионов рублей из федерального бюджета, региональное финансирование и софинансирование работодателей на ремонт и оснащение.

Ключевым изменением в обучении стало вовлечение региональных ведущих предприятий в обучение студентов колледжей. 47 предприятий региона уже изъявили желание участвовать в проекте для подготовки специалистов высокого профиля. Также удалось усилить практическую составляющую обучения, ведь теперь студенты занимаются в новых лабораториях, оснащённых передовым оборудованием, благодаря которому в кластерах создаются учебно-производственные комплексы, такие как, к примеру, в Энгельсском промышленно-экономическом колледже.

«Под запрос работодателей введены рабочие профессии. И уже на третьем курсе обучающиеся получают свидетельство и имеют возможность трудоустроиться. Так, в кластере «педагогика» - это «младший воспитатель» в рамках специальности «дошкольное образование», «вожатый» - дополнительная профессия к педагогу в начальных классах, а в кластере «машиностроение» - это слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов, оператор токарных станков с ЧПУ, слесарь – электрик, слесарь-ремонтник и другие», – доложил Михаил Орлов.

Одним из показателей проекта является демонстрационный экзамен, который с 2023 года является обязательной формой государственной итоговой аттестации для всех студентов учреждений среднего профессионального образования. Каждый выпускник должен в условиях реальной рабочей обстановки показать компетенции, которыми он обладает, оценку которым дают аттестованные представители работодателей.

В завершении доклада Михаил Орлов отметил, что в мае этого года будет объявлен конкурс на участие в федеральном проекте:

«Мы обязательно будем принимать участие. Уже сейчас нами подготовлено 3 заявки по направлениям «Машиностроение» и «Химическая промышленность», поддержку которых определили 17 ведущих работодателей».