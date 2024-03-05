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В Саратовской области существенно сократились очереди на ЭКО

Новости
В Саратовской области существенно сократились очереди на ЭКО


«В Послании Федеральному собранию Президент Российской Федерации определил основные направления внутренней и внешней политики на ближайшие шесть лет. Было высказано множество стратегически важных тем – от обеспечения безопасности страны и комплексного развития экономики до поддержки семей с детьми, молодежи и решения кадровых вопросов. Разрабатываются пять новых национальных проектов и программ среди которых «Семья», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь», – сказал депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор проекта «Единая Страна – доступная среда» партии «Единая Россия», главный врач первой городской клинической больницы Евгений Ковалев.

По его словам, еще большее внимание уделят социальной сфере, в особенности, здравоохранению. Появится новая федеральная программа по поддержке репродуктивного здоровья – будет расширена сеть женских консультаций и модернизированы перинатальные центры, детские поликлиники и больницы. В ближайшие шесть лет только на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения в России дополнительно будет направлено более триллиона рублей.

«Такие шаги направлены на поддержание и укрепление здоровья будущих поколений граждан России, что призвано способствовать улучшению общественного здоровья и благополучия страны и станет импульсом к развитию региональной программы. Например, в Саратовской области процедуру ЭКО стали делать все чаще, а очереди сократились до 1,5-2 месяцев. На прошедшей 28 февраля коллегии министерства здравоохранения губернатор Роман Бусаргин поручил ещё больше сократить очередность на процедуру ЭКО. Такие меры способствуют повышению доступности и качества репродуктивной медицинской помощи в регионе и способствуют благополучию жителей. Та поддержка в сфере здравоохранения, которую озвучил Президент, поможет решить эти задачи», – отметил Евгений Ковалев.