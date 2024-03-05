На ВФМ-2024 популярный турецкий актер признался России в любви и растопил сердца участниц Саратовской делегации

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О любви к России, феномене популярности турецкого кино и карьере рассказал участникам марафона Знание.Первые турецкий актер Бурак Озчивит на площадке Всемирного фестиваля молодежи.На встрече с молодежью Бурак Озчивит признался, что ему нравится Россия, в дальнейшем он хотел бы поработать в российском кинематографе или же в совместном проекте с Турцией.«Турция и Россия — добрые соседи, которые всегда исторически находятся в тесном контакте. Актеры в Турции готовы играть в российских сериалах. Если мы создадим совместный проект, я уверен, мы получим успех и будем снимать очень много фильмов в будущем. Я хотел бы приезжать в Россию чаще, мне нравится ваша энергетика, я знаю, что русские любят работы, где мне удалось сняться», — отметил Бурак Озчивит.Многие хотели знать, как артист справляется с огромным успехом и популярностью.«Я справляюсь благодаря поддержке моей супруги, она тоже актриса. Не имея поддержки в семье, вы не выдержите усталость. Семья — это очень важно, самое главное в жизни. Если бы в моей жизни не было семьи, я не знаю, как бы я жил», — ответил он.«Всемирный фестиваль молодёжи – лучшее, что случилось со мной за последнее время. Это масштабное мероприятие, включающее в себя и развлекательную, и образовательную и культурную программы. Успела посетить лекцию известного турецкого актёра Бурака Озчивита, который просто очаровал весь зал лектория! Удалось побывать и на встрече с популярным комиком Нурланом Сабуровым и, конечно, не могла пропустить интереснейшие лекции от направления «Медиапоток». Нравится и общение с нашими новыми иностранными друзьями. Приятно видеть, как люди с нашей помощью узнают Россию и искренне влюбляются в неё», - рассказала после лекции Амина Шарипова, магистрант СГЮА, медиаволонтёр ВФМ.Российское общество «Знание» выступает генеральным партнером образовательной программы Всемирного фестиваля молодежи. Просветительский марафон Знание.Первые стал одним из главных событий образовательной программы. Самые яркие выступления лекторов можно увидеть в эфире круглосуточного медиаканала Знание.ТВ.Открытый диалог молодежи с Бураком Озчивитом состоялся на марафоне в рамках трека «Многонациональное единство», который посвящен национальному многообразию, народным традициям, праву каждого народа на идентичность и суверенитет.