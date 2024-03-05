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В саратовских МФЦ заработали специализированные окна для желающих служить по контракту в армии

Новости
В саратовских МФЦ заработали специализированные окна для желающих служить по контракту в армии


С 4 марта на базе центров «Мои Документы» начали функционировать специализированные окна для оказания информационной и консультационной поддержки граждан, желающих пройти военную службу в Вооруженных силах Российской Федерации по контракту.

За консультацией можно обратиться без очереди и предварительной записи. Специалист или администратор зала сразу при обращении направит на обслуживание в соответствующее окно.

Стать военнослужащим и профессионально защищать Родину может каждый совершеннолетний. Государство поддерживает военнослужащих. Контракт заключается на срок от 1 года со всеми категориями граждан.

«Вопрос о защите Отечества всегда является приоритетным. Поэтому центры «Мои Документы» Саратовской области активно включились в работу по популяризации военной службы по контракту. На приеме в окне наши специалисты разъясняют заявителям способы подачи заявления и документов, а также предъявляемые к ним требования, озвучивают меры поддержки федерального и регионального уровня, а также особенности прохождения военной службы по контракту», - рассказал директор региональной сети центров «Мои Документы» Андрей Завалишин.

Напоминаем, что областной пункт отбора на военную службу по контракту находится по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, д. 36. Контактный телефон 8-(8452) 38-19-20, горячая линия МО РФ 112 или 117 (звонок бесплатный).

Подать заявление и документы можно лично в пункт отбора, либо через электронный сервис: «Стать добровольцем или контрактником» на едином портале государственных услуг или на сайте минобороны (https://службапоконтракту.рф.).