Будущие артисты балета из Саратова выступят на сцене Большого театра России

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В Москве проходит VI Всероссийский конкурс молодых исполнителей «Русский балет».В состав жюри конкурса входят художественные руководители, хореографы и балетмейстеры ведущих театров России. Бессменный художественный руководитель и председатель жюри – народный артист СССР, хореограф, балетмейстер Юрий Николаевич Григорович.Первый тур конкурса проходил в заочном формате. Жесткий отбор прошли сразу две студентки Саратовского областного колледжа искусств - Ксения Бурбина 3 курс и Карина Ярцева 2 курс.Всего второй раз студенты специальности Искусство балета Саратовского областного колледжа искусств прошли отбор для участия в таком престижном конкурсе.Сегодня саратовские студентки смогли опробовать свои силы на сцене Государственного академического Большого театра России. Именно здесь прошла репетиция.А уже завтра они выступят на главной балетной сцене страны на очном туре конкурса.