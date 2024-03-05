Будущие артисты балета из Саратова выступят на сцене Большого театра России
В Москве проходит VI Всероссийский конкурс молодых исполнителей «Русский балет».
В состав жюри конкурса входят художественные руководители, хореографы и балетмейстеры ведущих театров России. Бессменный художественный руководитель и председатель жюри – народный артист СССР, хореограф, балетмейстер Юрий Николаевич Григорович.
Первый тур конкурса проходил в заочном формате. Жесткий отбор прошли сразу две студентки Саратовского областного колледжа искусств - Ксения Бурбина 3 курс и Карина Ярцева 2 курс.
Всего второй раз студенты специальности Искусство балета Саратовского областного колледжа искусств прошли отбор для участия в таком престижном конкурсе.
Сегодня саратовские студентки смогли опробовать свои силы на сцене Государственного академического Большого театра России. Именно здесь прошла репетиция.
А уже завтра они выступят на главной балетной сцене страны на очном туре конкурса.