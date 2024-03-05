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Команда школьников из Энгельса победила в интеллектуальном онлайн-турнире Знание.Игра

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Команда школьников из Энгельса победила в интеллектуальном онлайн-турнире Знание.Игра


Более 2400 команд со всего мира сразились за звание сильнейших в масштабном интеллектуальном турнире Знание.Игра Российского общества «Знание». Событие состоялось в онлайн-формате в первый день Всемирного фестиваля молодежи и открыло его образовательную программу. Этот турнир вошел в Книгу рекордов России как наибольший по количеству команд, одновременно участвующих в интеллектуальной игре в режиме онлайн. Первое место среди школьников и студентов заняла команда школы №1 из Энгельса Саратовской области.

Среди 2 408 команд, которые попробовали свои силы в Знание.Игра, 350 коллективов — это участники Всемирного фестиваля молодежи.

Интеллектуальный турнир содержал 4 блока заданий, по 7 вопросов в каждом. Затронули темы истории, культуры, искусства, литературы, науки и общую рамку достижений России. Вопросы ведущий игры зачитывал в прямой трансляции на русском и английском языках, а ответы команды вносили на мультиязычную платформу, где ранее прошли регистрацию.

«Мы верили в наших ребят и, конечно, болели за них в эти дни. Очень приятно, что школьники Энгельса достойно представили Саратовскую область в интеллектуальном турнире. В нашем регионе приоритетом является качество образования детей, а также поддержка и развитие талантов ребят. Отрадно знать, что такая работа дает плоды в виде успехов наших юных земляков», — сказал заместитель Председателя Правительства - министр образования Саратовской области Михаил Орлов.

Все 9 команд-победителей получат призы от Российского общества «Знание». А коллектив, который станет сильнейшим из числа команд учащихся школ и учебных заведений СПО, также отправится на финальные турниры трека Знание.Игра.