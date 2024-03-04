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Молодежь региона приглашают рассказать о локальных туристических брендах

Новости
Молодежь региона приглашают рассказать о локальных туристических брендах

Стартовал Всероссийский конкурс «Культурные сокровища глазами молодых: новые туристические магниты России».

Его участниками могут стать дети и молодые граждане в возрасте от 14 до 30 лет, которые любят и знают свой город, село, регион и любят путешествовать.

Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – заочный (проводится с 1 февраля по 20 мая 2024 года);
2 этап – очный (проводится в период с июля по сентябрь 2024 года, сроки устанавливаются дополнительно оргкомитетом).

С Положением и условиями проведения конкурса можно ознакомиться на сайте проекта https://конкурс.живоенаследие.рф/.

Финал конкурса состоится в Москве. Финалисты получат сертификаты, а победители – ценные призы.