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Саратовская область улучшила позиции в рейтинге безработицы

Новости
Саратовская область улучшила позиции в рейтинге безработицы


Саратовская область заняла 21 место в рейтинге регионов по уровню безработицы, опубликованном РИА Новости. По итогам четвертого квартала прошлого года показатель составил 2,2%, что на 0,7 процентных пункта ниже, чем в целом по РФ

Рейтинг рассчитывается по методологии Международной организации труда, по которому уровень безработицы определяется как отношение количества безработных к численности рабочей силы в возрасте 15 лет и старше (занятых и безработных). При равных значениях уровня безработицы более высокое место занимает регион с меньшим средним временем поиска работы (в области относительно прошлого рейтинга показатель уменьшился на один месяц).

В 2024 году в регионе сохраняется тенденция к снижению уровня регистрируемой безработицы. В настоящее время он составляет 0,4%, что на 0,2 процентных пункта ниже, чем в прошлом году. По уровню регистрируемой безработицы область занимает 4 место в ПФО.