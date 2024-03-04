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Более 2,6 млрд рублей финансовой поддержки получили предприниматели региона

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Более 2,6 млрд рублей финансовой поддержки получили предприниматели региона



31 льготный микрозайм на общую сумму 49,3 млн рублей получили предприниматели и самозанятые Саратовской области за 2 месяца 2024 года.

Финансовая поддержка оказывается региональным Фондом микрокредитования субъектов малого предпринимательства в рамках национального проекта Президента страны «Малое и среднее предпринимательство».

Наиболее востребованной финансовая поддержка была у предприятий сельского хозяйства, производства и торговли, сферы услуг. Активнее всех услугами Фонда пользовались предприниматели города Саратова, Балаковского, Энгельсского, Татищевского, Хвалынского, Лысогорского, Ровенского, Базарно-Карабулакского районов области.

Средства направлены на приобретение оборудования, стройматериалов, горюче-смазочных материалов, семян, минеральных удобрений, оплату транспортных услуг.

С начала деятельности фондом предоставлено 2057 микрозаймов на сумму 2,6 млрд рублей, сообщили в областном министерстве экономического развития.