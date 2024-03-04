Команды из различных регионов России приехали в Маркс на соревнования по автомногоборью

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В Марксе начались соревнования по юношескому автомногоборью памяти Арсения Кокушкина, основавшего в Саратове Юношескую автошколу.На соревнования приехали сильнейшие спортсмены России - 15 команд, в том числе из Москвы, Новосибирска, Челябинска, Воронежа, Ульяновска, Саратова в возрасте от 12 до 17 лет.Соревнования по автоспорту поддерживает губернатор Роман Бусаргин.Воспитанники саратовской автошколы, главным идейным создателем которой был Арсений Кокушкин, 13 раз становились чемпионами Советского Союза и более 20 раз - чемпионами России. Арсений Алексеевич 40 лет работал в транспортной отрасли, 28 из которых возглавлял Приволжское транспортное управление и занимал должность генерального директора производственного объединения "Саратовавтотранс".Соревнования проходят на площадке оздоровительного лагеря "Орленок" в Марксе. На открытии присутствовала дочь Арсения Алексеевича Елена, по профессии - театральный режиссер.В программе соревнований: скоростное маневрирование - классика и нестандартное вождение, Правила дорожного движения.