Иностранцы на ВФМ познакомились с российской региональной кухней

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На Всемирном фестивале молодёжи в Сириусе состоялся гастрономический фестиваль «Россия на вкус». Всего за один день сборная поваров со всей России приготовила более 10 000 порций блюд и продемонстрировала гастрономическое разнообразие российской кухни.Всемирныи‌ фестиваль молоде‌жи проходит на федеральнои‌ территории «Сириус» с 1 по 7 марта 2024 года в соответствии с Указом Президента России.Фестиваль «Россия на вкус» продемонстрировал гастрономическое разнообразие и продовольственные достижения 89 регионов нашей страны — от Владивостока до Калининграда. Фестиваль прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта «Гастрономическая карта России», реализуемого совместно с арт-кластером «Таврида» (проект Росмолодёжь).На площадке гастрономического фестиваля были представлены национальные блюда из каждого федерального округа, над которыми потрудились более 150 поваров. В меню – как известные блюда, так и аутентичная кухня малочисленных коренных народов. Участники ВФМ пробовали бурятские буузы, осетинские пироги, чуду с разными видами начинок и другие традиционные угощения народов России.«Все люди любят вкусную еду, поэтому кухня объединяет нас всех. Я не знаю всех языков, но могу попробовать разные блюда и понять разные страны и народы. Кухня — объединяющий язык», — отмечает Sheharyar Malik из Пакистана.Центральным событием фестиваля стало гастрокультурное представление-инсталляция «Главный стол России», в котором была отражена культурная идентичность и самобытность каждого региона-участника через народные художественные промыслы, декоративное искусство, столовые предметы и убранство с региональной символикой.«Фестиваль помогает нам изучать культуру нашей необъятной страны. Мы начали друг с другом знакомиться по-новому. Я попрробовал блюда из тех уголков России, в которых не был и захотел их посетить. Также мы показываем нашим иностранным гостям, что мы неделимы, хоть все и отличаемся друг от друга», - отмечает руководитель Саратовской делегации Олег Удилов.Параллельно с дегустацией гости фестиваля узнали о многонациональной гастрономической культуре России в просветительском лектории «Учим кулинарный язык России», где ведущие повара и производители из регионов и историки русской кухни провели кулинарные мастер-классы, лекции и гастропредставления.В следующие дни проведения Всемирного фестиваля молодёжи участники смогут продолжить свое знакомство с кулинарными изысками России. Гастропространство «Россия на вкус» примет фермерский рынок «Пир на весь мир». Участники смогут купить мед, сыр, соленья и пряности и увезти в свои страны и регионы гастрономические сувениры.