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Балаковский ТЮЗ открыл «Большие гастроли» 2024 года

Новости
Балаковский ТЮЗ открыл «Большие гастроли» 2024 года


В Межрегиональной программе «Больших гастролей» в этом году участвуют театры Саратовской области – академический театр оперы и балета, театр оперетты, академический театр драмы имени И.А. Слонова, муниципальный театр «Версия», драмтеатр Вольска.

С 16 по 18 февраля состоялись гастроли Балаковского ТЮЗа им. Е.А. Лебедева в Орле. На сцене Государственного театра для детей и молодежи «Свободное пространство» прошли спектакли «Поллианна», «Снежная королева», «Ханума».

- Нам очень приятно, что своими гастролями мы открыли направление по поддержке детских и молодежных театров программы «Большие гастроли»-2024. Стараемся создавать спектакли, которые будут интересны зрителям разных возрастов, семейной аудитории. Наши спектакли понравились орловцам, и с удовольствием ждем выступления творческого коллектива из Орла на нашей сцене, - сказал художественный руководитель театра Максим Потапов.