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На Всемирном фестивале молодежи дан старт новому сезону Международной Премии #МЫВМЕСТЕ

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На Всемирном фестивале молодежи дан старт новому сезону Международной Премии #МЫВМЕСТЕ


На Всемирном фестивале молодежи стартовал новый сезон Международной Премии #МЫВМЕСТЕ и запущен прием заявок на участие в национальном и международном треках сезона Премии-2024. Заявочная кампания для иностранцев продлится до 20 мая, для граждан России — до 3 июня 2024 года. В прошлом сезоне россияне подали почти 40 000 заявок; заявки от иностранных соискателей пришли из 95 стран мира.

Торжественный старт Международной Премии #МЫВМЕСТЕ стал частью церемоний в честь открытия исторического Всемирного фестиваля молодежи 2024 года на Главной сцене площади Душа России Города молодёжи мира.

«Всемирный фестиваль молодежи — грандиозное событие, собравшее вместе активных молодых людей из более чем 180 стран мира. Международная Премия #МЫВМЕСТЕ дарит нашим гостям и всем тем, кто неравнодушен и вовлечен в общественные преобразования в России и в мире, возможность представлять лучшие социальные инициативы, развивать свои проекты и запускать новые, находить друзей и становиться частью большой интернациональной семьи волонтеров и гражданских лидеров, — прокомментировала Ксения Разуваева, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи. — Сегодня открывается новый сезон Премии #МЫВМЕСТЕ. Мы приготовили много нового и полезного. Например, будет запущена программа взаимности: участники смогут выполнять различные задания (помогать НКО, брать шефство, собирать гуманитарную помощь и др.) и получать баллы, которые смогут потратить на обучение, посещение мероприятий и другие призы. В честь Года семьи учреждена специальная номинация «Добрая семья», а тема семейного волонтерства станет одной из ключевых тем Премии 2024 года».