Игорь Комаров: «Необходимо уделить особое внимание эффективной коммуникации с жителями»

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1 марта 2024 года в Уфе (Республика Башкортостан) полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел заседание Совета, обсуждался уровень доверия к органам власти и местного самоуправления в регионах ПФО.В мероприятии приняли участие Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, председатель Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилёва, генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак, высшие должностные лица регионов ПФО, представители Федерального Собрания РФ, окружных структур федеральных органов власти, научных и общественных организаций, законодатели.Открывая заседание Совета, Игорь Комаров отметил, что повышение уровня доверия людей к органам власти и общественным институтам - это ключевой фактор общественно-политической стабильности и поступательного развития нашей страны. Полпред рассказал о работе, которая организована в округе в этом направлении с учетом задач, поставленных Главой государства Владимиром Путиным. Одним из ее результатов стало активное вовлечение жителей в оценку качества государственных и муниципальных услуг и участие граждан в управлении территориями на местном уровне с помощью механизма инициативного бюджетирования.По мнению полпреда, принимая во внимание внутриполитическую ситуацию – подготовку к выборам Президента и СВО – региональной власти необходимо уделить особое внимание эффективной коммуникации с жителями, включению граждан в процесс принятия решений и более активному использованию механизмов обратной связи, в том числе за счет привлечения Центров управления регионами. «В ПФО одними из первых в России заработали различные сервисы обратной связи, которые сегодня трансформировались в крупные федеральные платформы. Главы регионов активно используют социальные сети, и наш округ здесь также на ведущих позициях в стране. С развитием IT- технологий каналов коммуникаций становится все больше, их влияние растет. Эти информационные ресурсы надо активно использовать для конструктивного диалога и партнерства власти и общества, особенно на уровне муниципалитетов; и в целом - для укрепления гражданской солидарности и противостояния в условиях СВО деструктивным силам», – подчеркнул полномочный представитель Президента России в ПФО.По мнению Игоря Комарова, об уровне доверия к власти в регионах ПФО говорят и экономические показатели, например, активность инвесторов и реального сектора. Так, в 2023 году в округе темп роста объема инвестиций в основной капитал выше среднероссийского (116,7% за 9 мес. 2023 к АППГ; РФ – 110%). Темпы промышленного роста также превышают среднероссийские показатели (106,7% за 2023г к 2022г.; РФ - 103,5%).Участники совещания говорили и о мерах поддержки участников СВО как одного из факторов, влияющих на общий уровень доверия к власти. «Нам важно быстро и эффективно решать все вопросы, возникающие у ветеранов спецоперации и родных погибших бойцов. Поэтому фонд ведет плотную совместную работу как с федеральными, так и с региональными органами власти. Отдельное спасибо хочется сказать губернаторам Приволжского федерального округа и межведомственными комиссиям. Наше сотрудничество позволят сократить время решения многих актуальных проблем. Объединяя усилия, сегодня мы делаем все возможное для комфортного и быстрого возвращения наших героев в мирную жизнь. Мы помогаем им развиваться и реализовывать свои проекты, заниматься спортом и участвовать в патриотическом воспитании молодежи. В субъектах Приволжского федерального округа есть множество своих уникальных проектов по оказанию помощи ветеранам спецоперации. Уверена, лучшие из них необходимо масштабировать и внедрять в других регионах нашей страны», - отметила председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.В ходе обсуждения отдельное внимание было уделено опыту регионов в сфере построения эффективной информационно-коммуникационной политики, действующим и перспективным форматам общественного диалога, а также механизмам обратной связи с учетом компетенций АНО «Диалог» и Центров управления регионами. Генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак, выступая от лица экспертного сообщества, отметил: «Как подчеркнул Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию, именно муниципалитеты находятся ближе всего к гражданам. Поэтому их поддержка должна быть всесторонней, особенно, когда мы говорим об их коммуникации с жителями. Укрепить доверие между властью и обществом — наша ключевая задача».Подводя итоги заседания, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров подчеркнул, что основная задача Совета округа заключается в выработке и реализации решений, способствующих повышению взаимодействия органов власти с населением, оперативному реагированию на проблемы людей. Игорь Комаров напомнил, что предложения будут учтены в протоколе, который представят федеральным и региональным органам власти для реализации соответствующих мер.В этот же день Игорь Комаров провел совещание с руководителями регионов ПФО.