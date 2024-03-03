Объемы и количество точек продаж куриного яйца на Театральной площади не уменьшились

просмотров: 163

По доступным ценам жители Саратова могут приобрести свежее мясо, колбасные изделия и мясные деликатесы, молочную, хлебобулочную продукцию и кондитерские изделия, бакалею, продукцию пчеловодства, рыбу, плодоовощную продукцию и многое другое.На 9 торговых точках планируется реализовать более 160 тысяч шт. яиц Симоновской, Покровской, Лысогорской птицефабрик. Продавцы отмечают повышенный предпраздничный спрос саратовцев. Тем не менее, продукция представлена в достаточном объеме для всех покупателей, работает прежнее количество точек продаж куриного яйца.Время работы ярмарки - с 8.00 до 15.00.Торговые площадки с продукцией местных сельхозпроизводителей в эти выходные также работают в Ленинском и Заводском районах и на рынке "Юбилейный".