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Объемы и количество точек продаж куриного яйца на Театральной площади не уменьшились

Новости
Сегодня на Театральной площади проходит субботняя традиционная ярмарка.
Объемы и количество точек продаж куриного яйца на Театральной площади не уменьшились



По доступным ценам жители Саратова могут приобрести свежее мясо, колбасные изделия и мясные деликатесы, молочную, хлебобулочную продукцию и кондитерские изделия, бакалею, продукцию пчеловодства, рыбу, плодоовощную продукцию и многое другое.

На 9 торговых точках планируется  реализовать более 160 тысяч шт. яиц Симоновской, Покровской, Лысогорской птицефабрик. Продавцы отмечают повышенный предпраздничный спрос саратовцев. Тем не менее, продукция представлена в достаточном объеме для всех покупателей, работает прежнее количество точек продаж куриного яйца.

Время работы ярмарки - с 8.00 до 15.00.

Торговые площадки с продукцией местных сельхозпроизводителей в эти выходные также работают в Ленинском и Заводском районах и на рынке "Юбилейный".