Агитационный поезд Минобороны привез в Саратов трофейный «Брэдли»

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В его составе представлены тематические вагоны с экспозициями Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Воздушно-десантных войск, Главного военно-политического управления ВС РФ, Департамента культуры Минобороны России, Юнармии и тематический вагон Главного управления кадров МО РФ – «Военная служба по контракту – выбор сильных».На открытых платформах были представлены образцы новейшей техники Российской армии, а также трофейная боевая машина «Брэдли», захваченная в 2023 году под Авдеевкой.По словам начальника Пензенского артиллерийского института, генерал – майора Александра Цаплюка, сопровождающего эшелон, акция находит живой отклик у посетителей: «Мы собрали из музеев наиболее выдающиеся экспонаты, которые будут интересны посетителям. Наша акция противостоит попыткам исказить историю и показывает достижения наших армии и флота».На перроне был развернут пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Все желающие могли получить консультацию и узнать о местах прохождения службы, социальных льготах, денежном довольствии.Под открытым небом была развернута полевая кухня. Гости мероприятия пробовали солдатскую кашу и горячий чай.Напомним, агитационный поезд отправился с Киевского вокзала Москвы 23 февраля и проследует через 67 субъектов Российской Федерации. Длительность маршрута составляет более 30 тысяч километров. Завершится акция в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне - 8 мая 2024 г.