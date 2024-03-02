2 марта 2024 СУББОТА
Новости
18:00 | 01 марта
«Земские работники культуры» получат по 1 млн рублей
17:27 | 01 марта
Агитационный поезд Минобороны привез в Саратов трофейный «Брэдли»
17:00 | 01 марта
Поддержка Фондом Юрия Лужкова образовательных, социокультурных и спортивных инициатив важна для всей российской молодежи
17:00 | 01 марта
Михаил Орлов обсудил актуальные вопросы образования с директорами саратовских школ
16:00 | 01 марта
Многодетные семьи Саратовской области приветствуют новый национальный проект «Семья»
15:00 | 01 марта
В Саратовской области выберут самые лучшие семьи года
14:18 | 01 марта
Саратовский магистрант сделал фоторепортаж из Луганска
14:00 | 01 марта
В регионе пройдет первый молодежный бизнес-форум
13:43 | 01 марта
Деловая программа Московской недели моды: что ждет гостей
13:00 | 01 марта
Национальная премия для женщин НКО впервые примет заявки в 16 номинациях
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

«Земские работники культуры» получат по 1 млн рублей

Новости
«Земские работники культуры» получат по 1 млн рублей


Президент страны Владимир Путин во время Послания Федеральному Собранию объявил о запуске программы «Земский работник культуры». Кроме того, поручил Правительству увеличить финансирование международных программ в сфере продвижения русского языка и многонациональной культуры.

– Не скрою, меня, как и всех моих коллег, особенно волновало, какие цели и перспективы будут поставлены перед отечественной культурой. Безусловно, судьбоносное решение Президента – долгожданная программа «Земский работник культуры». Уверена, что она поможет решить самый насущный вопрос каждого региона и муниципалитета — обеспечить сферу культуры профессиональными молодыми кадрами, – говорит Елена Галактионова, генеральный директор Саратовского художественного музея имени А.Н.Радищева.

Специалист, который поедет работать в малый город, сможет получить 1 миллион рублей. Тем, кто переедет работать на Донбасс и Дальний Восток – по 2 миллиона рублей.

«Это колоссальная и последовательная поддержка нацпроекта Президента РФ «Культура». Ведь необходимо не только капитально ремонтировать сельские Дома культуры, модернизировать музеи, библиотеки и кинотеатры. Важно, чтобы в очагах культуры работали молодые талантливые люди», – сказала Елена Галактионова.

По ее словам Президент вдохновил работников культуры и тем, что анонсировал расширение проекта «Пушкинская карта». В Саратовской области Пушкинская карта востребована, ее поддерживают и учреждения культуры, и молодежь региона. Планируется, что за шесть лет будет направлено более 100 млрд рублей на просветительские, образовательные, исторические проекты в кино, интернете и соцсетях.