«Земские работники культуры» получат по 1 млн рублей

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Президент страны Владимир Путин во время Послания Федеральному Собранию объявил о запуске программы «Земский работник культуры». Кроме того, поручил Правительству увеличить финансирование международных программ в сфере продвижения русского языка и многонациональной культуры.– Не скрою, меня, как и всех моих коллег, особенно волновало, какие цели и перспективы будут поставлены перед отечественной культурой. Безусловно, судьбоносное решение Президента – долгожданная программа «Земский работник культуры». Уверена, что она поможет решить самый насущный вопрос каждого региона и муниципалитета — обеспечить сферу культуры профессиональными молодыми кадрами, – говорит Елена Галактионова, генеральный директор Саратовского художественного музея имени А.Н.Радищева.Специалист, который поедет работать в малый город, сможет получить 1 миллион рублей. Тем, кто переедет работать на Донбасс и Дальний Восток – по 2 миллиона рублей.«Это колоссальная и последовательная поддержка нацпроекта Президента РФ «Культура». Ведь необходимо не только капитально ремонтировать сельские Дома культуры, модернизировать музеи, библиотеки и кинотеатры. Важно, чтобы в очагах культуры работали молодые талантливые люди», – сказала Елена Галактионова.По ее словам Президент вдохновил работников культуры и тем, что анонсировал расширение проекта «Пушкинская карта». В Саратовской области Пушкинская карта востребована, ее поддерживают и учреждения культуры, и молодежь региона. Планируется, что за шесть лет будет направлено более 100 млрд рублей на просветительские, образовательные, исторические проекты в кино, интернете и соцсетях.