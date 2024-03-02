Михаил Орлов обсудил актуальные вопросы образования с директорами саратовских школ

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Вчера актовый зал школы №67 им. О.И. Янковского стал площадкой для обсуждения самых актуальных вопросов системы образования региона. В совещании приняли участие директора школ г. Саратова и Гагаринского района, представители администрации, депутатского корпуса, педагоги вузов.Заместитель Председателя Правительства - министр образования Михаил Орлов представил детальный анализ работы саратовских школ по привлечению молодых специалистов и качеству образования в областном центре. Отдельно он остановился на необходимости ранней профориентации детей и активной работы с педагогическими вузами и колледжами. Кроме того, отдельным вопросом стало снижение бюрократической нагрузки на педагогов.«Благодаря поддержке спикера Государственной Думы Вячеслава Володина, Губернатора Романа Бусаргина, депутатов областной Думы в образовании региона произошли огромные изменения, и теперь именно от директора школы зависит достижение главной цели каждого учреждения - качественное образование. Это высококвалифицированные педагоги, индивидуальный подход к каждому ребенку, создание мотивации к обучению детей. Если раньше мы все гордились выпускниками, поступившими в престижные вузы других регионов, то сейчас мы с вами оправдаем все наши вложения только в том случае, если выпускник свяжет свою дальнейшую жизнь с Саратовской областью», - отметил Михаил Орлов.Директора смогли задать профильному министру все интересующие вопросы в режиме открытого диалога. За время встречи удалось обсудить многие темы, такие как зарплаты педагогов, переход на новый образовательный стандарт и другие.