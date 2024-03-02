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Многодетные семьи Саратовской области приветствуют новый национальный проект «Семья»

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В Послании главы государства одной из центральных тем стала поддержка семей с детьми. Объявлены новые национальные проекты, затрагивающие интересы семей.


Расширение мер поддержки прокомментировала президент благотворительного фонда «Неравнодушные сердца», региональный координатор проекта «Крепкая семья» Алла Фетисова:

«В последние годы поддержке семей с детьми уделяется самое пристальное внимание. Для многих семей, особенно многодетных, защита государства дает дополнительные возможности, новые ресурсы. Безусловно, это хороший стимул для рождения детей.
Сегодня наш Президент еще раз подтвердил, что главное достояние нашей страны – это ее люди. Новый национальный проект «Семья» затрагивает то, что волнует очень многих родителей, – это, в первую очередь, повышение доходов семьи, в том числе за счет увеличения размера налоговых вычетов. Продлевается такая существенная мера поддержки, как материнский капитал, который уже помог многим семьям приобрести свое жилье. Льготная семейная ипотека также даст возможность семьям улучшить жилищные условия.
Еще один значимый для семей с детьми новый национальный проект «Кадры» поможет решить вопросы образования и трудоустройства. Ведь для нас, родителей, очень важно, чтобы дети нашли свое призвание, выбрали профессию по душе и способностям и стали самостоятельными.
И, пожалуй, очень знаковым является главный посыл, что все мы – одна большая семья, все мы – Россия».