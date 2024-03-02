Саратовский магистрант сделал фоторепортаж из Луганска

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Максимилиан Ханыгин – наш земляк и коллега.Студент магистратуры юридического факультета кафедры социальных коммуникаций СГУ имени Н. Г. Чернышевского, 2 курса, заочного отделения. Уроженец города Саратов.Работает по контракту на новоприсоединённых территориях. Участник СВО. В фотоотчетах передает сложность ситуации и слаженность работы всех служб.Участники спецоперации проводят досмотр легковых и грузовых автомобилей на общественных дорогах новых регионов Российской Федерации – в данном случае на контрольно-пропускных пунктах Луганской Народной Республики. Эта работа является очень важной мерой для обеспечения безопасности жителей населённых пунктов и городов.Тщательно осматривая каждый транспорт, военнослужащие предотвращают ввоз и распространение оружия, опасных взрывчатых веществ в ЛНР, а также выявляют лица, которые причастны к незаконной деятельности или находятся в розыске.Во втором фоторепортаже военнослужащие России вместе с сотрудниками МВД Луганской Народной Республики выполнили оперативно-розыскную проверку. Они осмотрели более 30 домов, пообщались с местными жителями и проверили их документы, диверсанты выявлены не были.Максимилиан Ханыгин – член Союза журналистов России, профессиональный фотограф, ветеран боевых действий, победитель регионального конкурса «Серебряное перо губернии» в номинации «Фотожурналист».В 2023 году работы Максимилиана стали частью всероссийского выставочного проекта «Поколение NEXT» (цикл выставок «Помним»). Выставка была организована арт-проектом #REVERберация совместно с Библиотекой-читальней имени И.С. Тургенева, фондом «Московские энциклопедии», Международной академией культуры и искусства и Секцией «ТЕТРА-АРТ» (ТСХР).Максимилиан Ханыгин организовал собственную фотовыставку в стенах Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского «Всегда на страже», сделав своего рода подарок университету и юридическому факультету СГУ ко Дню Защитника Отечества.Максимилиан уделяет большое внимание военной фотографии. Героями его снимков становятся курсанты военных вузов, военнослужащие и сотрудники Росгвардии, участники специальной военной операции на Украине.