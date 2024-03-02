2 марта 2024 СУББОТА
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«Земские работники культуры» получат по 1 млн рублей
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Агитационный поезд Минобороны привез в Саратов трофейный «Брэдли»
17:00 | 01 марта
Поддержка Фондом Юрия Лужкова образовательных, социокультурных и спортивных инициатив важна для всей российской молодежи
17:00 | 01 марта
Михаил Орлов обсудил актуальные вопросы образования с директорами саратовских школ
16:00 | 01 марта
Многодетные семьи Саратовской области приветствуют новый национальный проект «Семья»
15:00 | 01 марта
В Саратовской области выберут самые лучшие семьи года
14:18 | 01 марта
Саратовский магистрант сделал фоторепортаж из Луганска
14:00 | 01 марта
В регионе пройдет первый молодежный бизнес-форум
13:43 | 01 марта
Деловая программа Московской недели моды: что ждет гостей
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Национальная премия для женщин НКО впервые примет заявки в 16 номинациях
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Саратовский магистрант сделал фоторепортаж из Луганска

Новости
Максимилиан Ханыгин – член Союза журналистов России, профессиональный фотограф, ветеран боевых действий, победитель регионального конкурса «Серебряное перо губернии» в номинации «Фотожурналист».
Саратовский магистрант сделал фоторепортаж из Луганска

Максимилиан Ханыгин – наш земляк и коллега.
Студент магистратуры юридического факультета кафедры социальных коммуникаций СГУ имени Н. Г. Чернышевского, 2 курса, заочного отделения. Уроженец города Саратов.
Работает по контракту на новоприсоединённых территориях. Участник СВО. В фотоотчетах передает сложность ситуации и слаженность работы всех служб.

Саратовский магистрант сделал фоторепортаж из Луганска

Саратовский магистрант сделал фоторепортаж из Луганска

Участники спецоперации проводят досмотр легковых и грузовых автомобилей на общественных дорогах новых регионов Российской Федерации – в данном случае на контрольно-пропускных пунктах Луганской Народной Республики. Эта работа является очень важной мерой для обеспечения безопасности жителей населённых пунктов и городов.

Саратовский магистрант сделал фоторепортаж из Луганска

Саратовский магистрант сделал фоторепортаж из Луганска

Тщательно осматривая каждый транспорт, военнослужащие предотвращают ввоз и распространение оружия, опасных взрывчатых веществ в ЛНР, а также выявляют лица, которые причастны к незаконной деятельности или находятся в розыске.

Саратовский магистрант сделал фоторепортаж из Луганска

Саратовский магистрант сделал фоторепортаж из Луганска

Во втором фоторепортаже военнослужащие России вместе с сотрудниками МВД Луганской Народной Республики выполнили оперативно-розыскную проверку. Они осмотрели более 30 домов, пообщались с местными жителями и проверили их документы, диверсанты выявлены не были.

Саратовский магистрант сделал фоторепортаж из Луганска

Максимилиан Ханыгин – член Союза журналистов России, профессиональный фотограф, ветеран боевых действий, победитель регионального конкурса «Серебряное перо губернии» в номинации «Фотожурналист».

В 2023 году работы Максимилиана стали частью всероссийского выставочного проекта «Поколение NEXT» (цикл выставок «Помним»). Выставка была организована арт-проектом #REVERберация совместно с Библиотекой-читальней имени И.С. Тургенева, фондом «Московские энциклопедии», Международной академией культуры и искусства и Секцией «ТЕТРА-АРТ» (ТСХР).

Максимилиан Ханыгин организовал собственную фотовыставку в стенах Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского «Всегда на страже», сделав своего рода подарок университету и юридическому факультету СГУ ко Дню Защитника Отечества.

Максимилиан уделяет большое внимание военной фотографии. Героями его снимков становятся курсанты военных вузов, военнослужащие и сотрудники Росгвардии, участники специальной военной операции на Украине.