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В регионе пройдет первый молодежный бизнес-форум

Новости
В регионе пройдет первый молодежный бизнес-форум

6 марта в Энгельсе состоится первый молодежный форум по развитию предпринимательства «Мой первый бизнес».

Мероприятие организуется Центром «Мой бизнес» при содействии министерства экономического развития области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Участники форума получат мотивацию от бизнес-экспертов, узнают, как начать собственное дело и успешно развивать его.

В программу мероприятия войдут выступления бизнес – экспертов, интерактивный нетворкинг, бизнес-игра «Мегаполис», а также розыгрыш подарков от Центра «Мой бизнес» и партнеров.

Площадки форума:

⁃ Стартап. Разработка идей для бизнеса.

⁃ Бизнес-старт. Открытие бизнеса с нуля.

⁃ Франчайзинг. Создание бизнеса по франшизе.

⁃ Креативная индустрия. Создание бизнеса в бьюти-сфере.

⁃ Бизнес онлайн. Открытие и ведение бизнеса на маркетплейсах.


Количество мест ограничено. Ссылка для регистрации -ЗДЕСЬ.

Мероприятие пройдет с 13.00 до 16.00 по адресу: г. Энгельс, Красноармейская ул., 24.