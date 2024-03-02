В регионе пройдет первый молодежный бизнес-форум
6 марта в Энгельсе состоится первый молодежный форум по развитию предпринимательства «Мой первый бизнес».
Мероприятие организуется Центром «Мой бизнес» при содействии министерства экономического развития области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
Участники форума получат мотивацию от бизнес-экспертов, узнают, как начать собственное дело и успешно развивать его.
В программу мероприятия войдут выступления бизнес – экспертов, интерактивный нетворкинг, бизнес-игра «Мегаполис», а также розыгрыш подарков от Центра «Мой бизнес» и партнеров.
Площадки форума:
⁃ Стартап. Разработка идей для бизнеса.
⁃ Бизнес-старт. Открытие бизнеса с нуля.
⁃ Франчайзинг. Создание бизнеса по франшизе.
⁃ Креативная индустрия. Создание бизнеса в бьюти-сфере.
⁃ Бизнес онлайн. Открытие и ведение бизнеса на маркетплейсах.
Количество мест ограничено. Ссылка для регистрации -ЗДЕСЬ.
Мероприятие пройдет с 13.00 до 16.00 по адресу: г. Энгельс, Красноармейская ул., 24.