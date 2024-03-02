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Национальная премия для женщин НКО впервые примет заявки в 16 номинациях

Новости
Национальная премия для женщин НКО впервые примет заявки в 16 номинациях

Продолжается прием заявок на Первую Национальную профессиональную премию «Женщины НКО»-2024. К участию приглашаются руководители, лидеры, сотрудники и волонтеры некоммерческих организаций из всех регионов России.

Премия призвана поддержать и вдохновить женщин НКО на новые свершения.

Предусмотрено 16 номинаций, в которых будут отмечены лучшие. Для победителей Премии «Женщины НКО»-2023 создана номинация «Амбассадор Премии «Женщины НКО».

Победители награждаются дипломами, памятными статуэтками и бесплатным участием в трехдневном Всероссийском Форуме женщин-лидеров НКО-2024.

Заявки принимаются по 20 марта, конкурсные задания – до 31 марта. Финалисты будут определены 30 апреля.

Прием заявок и Положение по ссылке https://anna.xoroshix-nko.ru/premia_nko