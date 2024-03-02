Саратовские программисты – в ТОП 10 на «Играх Будущего»
В Казани, в рамках международного фиджитал-турнира «Игры Будущего», завершился турнир по спортивному программированию.
50 спортсменов из 27 стран мира боролись за главный трофей Игр, в том числе и саратовские спортсмены Иван Андросов, Михаил Пикляев и Адильбек Далапаев.
Турнир по спортивному программированию состоял из двух пятичасовых туров по 12 задач в каждом. На протяжении двух дней спортсменам удавалось сохранять лидерство.
В итоговой турнирной таблице места распределились следующим образом:
5 место у Ивана Андросова
6 место у Адильбека Далапаева
9 место у Михаила Пикляева