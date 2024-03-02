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В Энгельсской детской клинической больнице заменят четыре лифта

Новости
В Энгельсской детской клинической больнице заменят четыре лифта


С инициативой о выделении денежных средств на замену лифтов в лечебных учреждениях области в рамках региональной программы выступил Губернатор Роман Бусаргин.

Лифты для медучреждений отличает большая грузоподъёмность и увеличенные размеры дверных проёмов, что позволяет перевозить маломобильных пациентов на каталках и реанимационных кроватях.

«В Энгельсской детской клинической больнице - четыре лифта, и ни разу не проводилась их замена. Выполнялись только ремонтные работы. Один из них часто выходил из строя, что создавало много проблем. Замена старых лифтов улучшит условия пребывания в больнице и обеспечит комфортный доступ к отделению паллиативной медицинской помощи. Кабины сделаны из высокопрочной нержавеющей стали, устойчивой к постоянной обработке антисептиками, оснащены системами высокой точности остановки», - прокомментировал главный врач Михаил Свинарев.