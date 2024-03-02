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Первая заявка на «Киновертикаль 2024» посвящена Году семьи

Новости
Первая заявка на «Киновертикаль 2024» посвящена Году семьи


В Оргкомитет XI Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль», который ежегодно проходит в Саратове, поступила первая заявка из с.Засечное Пензенской области.

11-летний Глеб Докин, воспитанник студии анимационного кино «ОченьУмелые», представил на конкурс киноработу «Бабушкины руки» в номинации «Моя семья – история страны». В своей работе юный автор рассказал о традициях, которые передаются в его семье из поколения в поколение.

Напоминаем, заявки в срок до 1 августа 2024 года принимаются от авторов из регионов РФ по электронному адресу videosarkvc@yandex.ru, а от авторов из стран ближнего и дальнего зарубежья - через платформу FilmFreeway (https://filmfreeway.com/kinovertikal).

Более подробно о номинациях и условиях подачи заявок на конкурс читайте в Положении о фестивале https://киновертикальсаратов.рф/invite/ad (https://xn--80aaafdotcoemsnixfpni9q.xn--p1ai/invite/add/).