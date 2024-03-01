В лесхозах области установят не менее 50 видеокамер «Лесохранителей»

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Представители Рослесхоза побывали в Вавиловском университете и пообщались со студентами. Встреча прошла в рамках окружного совещания Федерального агентства лесного хозяйства в ПФО, которое проходит в Саратове.Гости осмотрели учебные классы, ознакомились с новейшим оборудованием, включая инновационное, побеседовали с преподавателями.В музее университета прошла дискуссия со студентами. Молодежь интересовалась новыми практиками, внедрением искусственного интеллекта, а также поддержкой молодых кадров в лесной отрасли.«Сейчас в сфере лесного хозяйства активно применяются видеокамеры с использованием искусственного интеллекта для мониторинга за пожарами - по всей стране у нас расположено более 2 тысяч единиц. До 45 километров такие «умные» камеры могут распознавать лесные пожары. А до 17 км – точность обнаружения достигает уже 98%», - пояснил Вячеслав Спиренков, заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз).Такие камеры активно применяются и в лесном фонде Саратовской области.«В наиболее «горимых» районах установлено 33 видеокамеры системы «Лесохранитель». В текущем году планируется закупить и установить еще 3 единицы. В перспективе мы планируем установить не менее 50 видеокамер. Надо отметить, совокупность работы всех систем – камер, патрулирования и оснащенность лесхозов современной и модернизированной техникой - помогает бороться с лесными пожарами, последние два года они носят низовой характер, гибель деревьев не допущена, а ущерб минимальный», - рассказал студентам министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.