В военном госпитале под Саратовом прошел концерт для раненых бойцов СВО

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Волонтеры из р.п. Базарный Карабулак посетили шиханский военный госпиталь. В акции приняли участие представители "БОЕВОГО БРАТСТВА", преподаватели и студенты Базарно-Карабулакского техникума агробизнеса, которые приготовили подарки и горячую выпечку к праздничному столу.В госпитале проходят лечение и реабилитацию военнослужащие, получившие ранения в зоне проведения специальной военной операции. Волонтеры навестили раненых бойцов, привезли и передали им гуманитарную помощь (теплые вещи, продукты питания, предметы личной гигиены). Бойцов также угостили чаем с медом и конфетами.Для них прошел праздничный концерт, где выступили народные ансамбли «Зоренька» и «Класс». Всем военнослужащим были вручены поздравительные открытки и письма, написанные школьниками Базарно-Карабулакского района.По окончании концерта творческие коллективы пожелали бойцам скорейшего выздоровления и возвращения домой с Победой.Командованию военного госпиталя были торжественно вручены бытовой холодильник и лазерный цветной принтер, приобретенные ветеранской организацией.