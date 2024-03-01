1 марта 2024 ПЯТНИЦА
Новости
09:00 | 01 марта
В лесхозах области установят не менее 50 видеокамер «Лесохранителей»
20:42 | 29 февраля
При поддержке АРХИWOOD состоится Международный форум деревянного строительства
17:00 | 29 февраля
В военном госпитале под Саратовом прошел концерт для раненых бойцов СВО
16:00 | 29 февраля
Зарплаты саратовцев за прошлый год выросли на 14,4%
15:00 | 29 февраля
В Саратовской области выберут самые лучшие семьи года
14:01 | 29 февраля
Симоновская птицефабрика планирует увеличить выпуск яиц
13:02 | 29 февраля
В московском Центре «Патриот» прошла встреча «Сильнее стали»
12:29 | 29 февраля
Иван Охлобыстин и Сергей Карякин отозвались на гуманитарную акцию фонда «Орион»
12:00 | 29 февраля
В Москве наградят молодых педагогов и музыкантов из Саратовской области
11:01 | 29 февраля
Дети участников СВО освоили креативные профессии
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В военном госпитале под Саратовом прошел концерт для раненых бойцов СВО

Новости
В военном госпитале под Саратовом прошел концерт для раненых бойцов СВО



Волонтеры из р.п. Базарный Карабулак посетили шиханский военный госпиталь. В акции приняли участие представители "БОЕВОГО БРАТСТВА", преподаватели и студенты Базарно-Карабулакского техникума агробизнеса, которые приготовили подарки и горячую выпечку к праздничному столу.

В госпитале проходят лечение и реабилитацию военнослужащие, получившие ранения в зоне проведения специальной военной операции. Волонтеры навестили раненых бойцов, привезли и передали им гуманитарную помощь (теплые вещи, продукты питания, предметы личной гигиены). Бойцов также угостили чаем с медом и конфетами.

Для них прошел праздничный концерт, где выступили народные ансамбли «Зоренька» и «Класс». Всем военнослужащим были вручены поздравительные открытки и письма, написанные школьниками Базарно-Карабулакского района.

По окончании концерта творческие коллективы пожелали бойцам скорейшего выздоровления и возвращения домой с Победой.

Командованию военного госпиталя были торжественно вручены бытовой холодильник и лазерный цветной принтер, приобретенные ветеранской организацией.