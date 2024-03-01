Зарплаты саратовцев за прошлый год выросли на 14,4%

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В декабре 2023 года среднемесячная начисленная зарплата работников организаций составила 66095,7 рубля и увеличилась по сравнению с ноябрем 2023 года на 31,4%, по сравнению с декабрем 2022 года - на 14,3%.Наибольшая среднемесячная заработная плата работников сложилась в профессиональной, научной и технической деятельности и сфере добычи полезных ископаемых – порядка 69-70 тыс. рублей. Наиболее высокие темпы роста заработной платы отмечены: у работников гостиниц и предприятий общественного питания – заработная плата выросла на 35,6%; в строительстве – на 25,1%; в обрабатывающих производствах – на 21,7%.Реальная зарплата саратовцев (рассчитанная с учетом сложившейся инфляции) за 2023 год выросла на 8,6%.По поручению Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина как на региональном, так и на муниципальном уровнях активно ведется работа по повышению заработной платы. С 1 октября 2023 года повышена средняя заработная плата работников бюджетной сферы от 14% до 22,7% в зависимости от категории. Заключено Соглашение о повышении с 1 января 2024 года минимальной заработной платы для работников организаций внебюджетного сектора на 17,6%.Благодаря работе межведомственных комиссияй по мобилизации доходов была рассмотрена деятельность порядка 20 тыс. работодателей, выплачивающих заработную плату ниже среднеотраслевого уровня. В результате повышения заработной платы сумма дополнительного поступившего налога составила 390 млн рублей.