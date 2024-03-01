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В Саратовской области выберут самые лучшие семьи года

Новости
В Саратовской области выберут самые лучшие семьи года


Стартовал прием заявок на ежегодный областной конкурс «Семейный Олимп». В конкурсе могут принять участие семьи, проживающие на территории области, ведущие здоровый образ жизни, уделяющие внимание эстетическому, духовному воспитанию детей, приобщению их к творчеству и искусству, культурно-историческому наследию, национальной культуре.

В объявленный Президентом России Год семьи победители будут выбираться по пяти номинациям: «Золотая семья», «Многодетная семья», «Сельская семья», «Молодая семья», «Семья – хранитель традиций».

Самые лучшие семьи 2024 года будут объявлены в конце мая. Им будут вручены свидетельства и единовременное поощрение в размере 25 тысяч руб.

Именно эти семьи представят Саратовскую область на Всероссийском конкурсе «Семья года», который проводит Минтруд России в партнерстве с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Конкурс «Семейный Олимп» стал региональным этапом Всероссийского конкурса «Семья года» с 2016 года. За это время 20 семей нашего региона были занесены в Национальные книги-летописи лучших семей России», - прокомментировали в министерстве труда и социальной защиты области.

В настоящее время проходит муниципальный этап конкурса, он продлится до конца марта.