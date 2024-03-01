Симоновская птицефабрика планирует увеличить выпуск яиц

просмотров: 182

На Симоновской птицефабрике (входит в Группу Компаний «Саратов-Птица») продолжается работа по увеличению объема выпуска продукции.Ведется строительство промышленного цеха для содержания молодняка на 100 тыс. Возведен каркас здания цеха, завершается монтаж ограждающих конструкций из сэндвич-панелей. После запуска новый цех полностью закроет потребности птицефабрики в собственном молодняке.В цехе №17, в котором будут содержаться куры-несушки, завершено устройство фундамента и начат монтаж металлоконструкций. После того как цех войдет в работу, поголовье птицы на фабрике увеличится на 200 тысяч кур, а производство яиц на 50 млн штук в год.Также планируется строительство еще одного цеха № 19 на 200 тысяч птицемест. Сейчас ведутся проектно-сметные работы. Завершение строительства запланировано на 2025 год.«Кроме этого, в настоящее время в рамках национального проекта «Производительность труда», инициированного Президентом Владимиром Путиным, на Симоновской птицефабрике активно внедряются инструменты бережливого производства, которые направлены на ежегодное увеличение производительности труда на 5%в ближайшие три года», - добавил заместитель министра сельского хозяйства области Алексей Молчанов.Напомним, с начала 2024 года птицефабрики региона увеличили производство яиц на 29%.