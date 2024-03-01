В московском Центре «Патриот» прошла встреча «Сильнее стали»

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В Центре «Патриот» прошла встреча глав – участников специальной военной операции, работников муниципальных предприятий – героев и добровольцев, членов их семей.Саратовскую область представляла Альфия Доди, глава Новопушкинского муниципального образования Энгельсского района. Альфия Алфридовна - супруга военнослужащего, защищающего интересы нашей страны. Она организовала работу группы по плетению маскировочных сетей «Все для Победы», объединив на одной площадке волонтеров - членов Совета женщин п. Пробуждение и представителей ТОС «Мечта».«Сильнее стали» – это о них. О тысячах российских семей, о главах, которые сложили полномочия и отправились на передовую защищать Родину. Ну а те, кто остался, вносят свой вклад в общее дело: отвозят гуманитарную помощь, на освобожденных подшефных территориях помогают восстанавливать инфраструктуру и налаживать мирную жизнь», - отметила сопредседатель Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева.По видеосвязи к участникам встречи присоединился Герой России, глава города Невинномысск Михаил Миненков. На связи со студией – муниципалитеты всех 89 регионов страны.«Буквально вчера вместе с главами обсудили на коллегии министерства взаимодействие администраций с общественными организациями и волонтерами в вопросах поддержки военнослужащих. Земляков - военнослужащих активно поддерживают во всех населенных пунктах. Люди объединяются и находят возможность внести свой вклад в это большое дело», - отметил Сергей Зюзин, министр по делам территориальных образований области.