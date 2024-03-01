В Москве наградят молодых педагогов и музыкантов из Саратовской области

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1 марта 2024 года в Большом зале Российской академии музыки имени Гнесиных состоится торжественная церемония награждения конкурсантов и Гала-концерт II Всероссийского конкурса профессионального мастерства молодых преподавателей духовых и ударных инструментов «Виват, музыкант!».Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Организатор – Ассоциация «Духовое общество имени Валерия Халилова».Конкурсным жюри, в состав которого вошли ведущие специалисты жанра духового исполнительства страны, из 311 заявок было отобрано 37. В отборе приняли участие молодые педагоги и музыканты из 54 регионов России. В финал прошли представители из 14 регионов – Москвы, Республики Татарстан, Краснодарского и Хабаровского края, Саратовской, Пензенской, Самарской, Костромской, Свердловской, Белгородской, Ленинградской, Калининградской и Курганской областей.Первого марта жюри назовет имена победителей в 9 номинациях.В концертной программе церемонии награждения примут участие студенты музыкального училища имени Гнесиных, учащиеся детских музыкальных школ и детских школ искусств г. Москвы. На портале «Культура.РФ» состоится онлайн-трансляция церемонии награждения.29 февраля президент Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова» Михаил Брызгалов и члены жюри обсудят предложения молодых специалистов, ответят на вопросы. В мероприятии примут участие представители профессионального духового сообщества Луганской и Донецкой Народных Республик.