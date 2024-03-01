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Дети участников СВО освоили креативные профессии

Новости
Дети участников СВО освоили креативные профессии

Благодаря национальному проекту «Культура», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина, два года назад в Балакове была открыта Школа креативных индустрий. Здесь на самом современном оборудовании детей учат основам фото и видео съемки, дизайна, анимации, звукорежиссуры и электронной музыки.

Окунуться в мир креатива смогли и дети из семей участников специальной военной операции из Энгельса. Дело в том, что уникальные образовательные пространства в рамках инициативы «Придумано в России» созданы всего в нескольких городах страны. Саратовской области повезло, и уже в этом году именно в Энгельсе будет открыта вторая Школа креативных индустрий в регионе.

Ребята с родителями познакомились со Школой креативных индустрий, которая работает на базе филиала Саратовского областного колледжа искусств в г. Балаково. Они приняли участие в квесте «В поисках вдохновения» – выполняли все предложенные задания, прокачивали свои творческие таланты, с интересом изучали современное оборудование для звукозаписи, видеопроизводства, фотосъемки и создания мультфильмов.

Опыт работы с анимацией у гостей уже есть. Все они занимаются в «Счастливой мультшколе» Фонда Родительская лига, открытой при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

«Мне очень было интересно побывать в разных студиях и поработать на настоящем оборудовании для съемки и озвучивания мультфильмов. Мы с ребятами в фотостудии воспроизводили по фотографии натюрморт. На память от экскурсии у меня осталась 3D-открытка, которую мы делали в студии дизайна. Жду открытия такой школы в Энгельсе, чтобы с удовольствием в ней заниматься», – рассказал Денис Горшков.

«Уникальное образовательное пространство будет открыто на безе Детской музыкальной школы №5 Энгельсского муниципального района. Здесь планируют оборудовать 6 студий: звукорежиссура, современная электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D графика, дизайн, интерактивных цифровых технологий VR и AR. Уже в новом учебном году в Школе креативных индустрий в Энгельсе смогут заниматься 120 детей», – отметила министр культуры региона Наталия Щелканова.