Студенты презентовали проекты форума «Сильные идеи для нового времени»

просмотров: 196

Сегодня, 28 февраля студенты презентовали свои проекты, представленные на форум «Сильные идеи для нового времени».Оценивали проделанную работу участников заместитель Председателя Правительства области Алексей Никитин, министр инвестиционной политики области Александр Марченко, ректор СГТУ имени Гагарина Ю.А. Сергей Наумов, представители органов власти, бизнес-сообществ, предприятий и общественных организаций.Учитывалась как новизна и оригинальность идеи, так и потенциал ее реализации.Проект по разработке электронного устройства «Электронный нос» для нужд экологического мониторинга презентован студентом Даниилом Уховым. «Прибор может иметь широкий спектр приложений и быть востребовано как на внутреннем российском рынке, так и за рубежом», - отметил автор.Разработать новое поколение сухих строительных смесей на основе композиционных гипсовых вяжущих с использованием местного сырья предложила Оксана Тарасова. Она считает, что эта новинка может быть интересна производителям химической продукции.Денис Железнов представил проект по созданию асимметричного суперконденсатора повышенной энергоемкости. По словам студента, это позволит снизить капитальные и операционные затраты производства, повысить экологическую безопасность.Матвей Литовченко считает важным вовлекать детей и молодежь в сферу беспилотных авиационных систем. Для этого он предложил создать онлайн-обучение по курсу «Основы пилотирования дронов» и впоследствии организовать чемпионат технического творчества среди молодежных команд.Образовать конструкторское бюро по совершенствованию высокотехнологичных дорожных, строительных и коммунальных машин и оборудования предложил Сергей Иванов.Проект для развития биотехнологий был представлен Андреем Щелкуновым. Он готов разработать новое высококачественное покрытие для титановых конструкций восстановительной медицины.«Сегодня мы начинаем большую работу по рассмотрению проектов. Важно, чтобы идеи получили профессиональную оценку, прошли экспертизу со стороны органов власти, бизнеса, научного сообщества. Наша цель – довести проекты до их реализации. В течение весны мы с коллегами проработаем возможные меры поддержки, лучшие идеи будут презентованы Губернатору области», - отметил Александр Марченко.По итогам было принято решение, что органы исполнительной власти возьмут на сопровождение все представленные проекты. «Авторам будет оказана вся необходимая помощь, для воплощения идеи в реальность», - подчеркнул Александр Марченко.