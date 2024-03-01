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Подростки в регионе стали совершать меньше правонарушений

Новости
Подростки в регионе стали совершать меньше правонарушений


На заседании межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав обсудили итоги работы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за прошедший год.

Как отметила председатель областной комиссии Юлия Васильева, одним из важных направлений в работе является профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних, вовлечения их в противоправную деятельность.

В течение года проводилась индивидуальная профилактическая работа более чем с 10 тысячами подростков, как состоящими на учете в полиции, так и с детьми, проживающими в семьях, находящимися в социально опасном положении.

«Принятые профилактические меры позволили снизить рост подростковой преступности. На протяжении четырех лет криминальная активность снизилась на 13% (с 459 преступлений по итогам 2020 года до 398 - в 2023). На 20% снизилось также и число административных правонарушений», - отметила Юлия Васильева.

Благодаря проводимой работе по итогам прошлого года стало меньше семей, находящихся в социально опасном положении, детей, состоящих на учете в отделах полиции.

Членами комиссии утвержден Примерный порядок учета обучающихся в школах, состоящих на различных видах учета, определены темы предстоящих акций Единого дня профилактики.