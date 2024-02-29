С 1 марта изменяются правила выезда детей до 14 лет за границу
Теперь детям при пересечении границы требуются документы, которые подтверждают гражданство РФ. Соответствующий указ президента под №889 «Вопросы гражданства Российской Федерации» вышел 22 ноября 2023 года.
Изменения не коснутся детей, у которых есть заграничный паспорт.
Если у ребенка нет загранпаспорта, то в свидетельстве о рождении необходимо проставить штамп о российском гражданстве. Такая же отметка требуется в свидетельстве о приобретении гражданства РФ по рождению.
По свидетельству о рождении дети до 14 лет могут въезжать в страны, в которых въезд разрешен по внутреннему паспорту гражданина России. Это Казахстан, Беларусь, Южная Осетия, Абхазия, Кыргызстан. Для путешествий в другие страны оформляется загранпаспорт.
Для проставления штампа необходимо обращаться в территориальные органы МВД России.
По информации Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Саратовской и Самарской областям
Изменения не коснутся детей, у которых есть заграничный паспорт.
Если у ребенка нет загранпаспорта, то в свидетельстве о рождении необходимо проставить штамп о российском гражданстве. Такая же отметка требуется в свидетельстве о приобретении гражданства РФ по рождению.
По свидетельству о рождении дети до 14 лет могут въезжать в страны, в которых въезд разрешен по внутреннему паспорту гражданина России. Это Казахстан, Беларусь, Южная Осетия, Абхазия, Кыргызстан. Для путешествий в другие страны оформляется загранпаспорт.
Для проставления штампа необходимо обращаться в территориальные органы МВД России.
По информации Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Саратовской и Самарской областям