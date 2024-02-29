29 Февраля 2024 ЧЕТВЕРГ
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17:42 | 28 февраля
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13:00 | 28 февраля
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С 1 марта изменяются правила выезда детей до 14 лет за границу

Новости
Теперь детям при пересечении границы требуются документы, которые подтверждают гражданство РФ. Соответствующий указ президента под №889 «Вопросы гражданства Российской Федерации» вышел 22 ноября 2023 года.



Изменения не коснутся детей, у которых есть заграничный паспорт.

Если у ребенка нет загранпаспорта, то в свидетельстве о рождении необходимо проставить штамп о российском гражданстве. Такая же отметка требуется в свидетельстве о приобретении гражданства РФ по рождению.

По свидетельству о рождении дети до 14 лет могут въезжать в страны, в которых въезд разрешен по внутреннему паспорту гражданина России. Это Казахстан, Беларусь, Южная Осетия, Абхазия, Кыргызстан. Для путешествий в другие страны оформляется загранпаспорт.

Для проставления штампа необходимо обращаться в территориальные органы МВД России.

По информации Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Саратовской и Самарской областям