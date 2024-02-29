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Жители России узнали секреты приготовления знаменитого саратовского калача

Новости
Жители России узнали секреты приготовления знаменитого саратовского калача



Саратовская область на международной выставке-форуме «Россия» поделилась секретами приготовления главного узнаваемого бренда региона — саратовского калача.

В Доме российской кухни шесть регионов России – Республика Крым, Татарстан, Ростовская, Смоленская, Владимирская и Саратовская области презентовали свои гастрономические традиции.

Саратовскую область представил главный технолог Музея саратовского калача Анатолий Догадин, который провел мастер - класс по приготовлению знаменитой саратовской выпечки.

Также была проведена дегустация под названием «Волжский Ломоть» - саратовский калач подавался с начинкой из мусса из гречишного меда и топленого масла, а также с мясными деликатесами саратовских производителей.

Кроме того, 100 мини-калачей раздали участникам мероприятия.

«Мастер-класс произвел на меня сильное впечатление. Все было изложено понятно и прошло на высшем уровне. Было очень вкусно и добротно, одним словом - молодцы!», - поделился участник мастер-класса Валерий Книжняков.

«Мне все очень понравилось, все прошло профессионально и душевно, после такого мастер-класса возникает желание съездить в Саратов и посмотреть его красоты. Уже запланировали поездку в этот город этим летом», - поделилась участница Анастасия Быстрецкая.

Мастер-классы Саратовской области на выставке «Россия» проводятся в рамках национального проекта Президента России Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство». Они погружают посетителей в атмосферу саратовских традиций и народного творчества.