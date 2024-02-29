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Минстрой области выдал 1000 именных сертификатов  на приобретение жилья детям-сиротам

Новости
Минстрой области выдал 1000 именных сертификатов  на приобретение жилья детям-сиротам


В прямом эфире министр строительства и ЖКХ области и председатель комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики регпарламента Александр Бурмак рассказали жителям об обеспечении жильем детей-сирот.

Сергей Соколов подробно рассказал об изменении в законодательстве. Так, вводятся дополнительные основания исключения из списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, а также предусматривается возможность сокращения срока действия договора найма специализированного жилого помещения до трех лет. Что позволит ускорить приватизацию имущества гражданами.

Изменилось и название документа, дающего право на покупку жилплощади: ранее выдаваемое детям-сиротам именное свидетельство заменили на сертификат.

"За прошлый год ведомством выдано 1000 именных сертификатов, заключено 190 договоров спецнайма. В текущем году выдано 235 сертификатов, заключено 15 договоров спецнайма",- отметил Сергей Соколов.