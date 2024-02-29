Более 40 премьерных мероприятий будут посвящены Году Семьи в Саратовской области

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Одним из приоритетных направлений деятельности областного музея краеведения является поддержка творческих семей и семейных традиций. В 2024 году в музее будет экспонироваться выставка «Семейные традиции».Саратовский академический театр оперы и балета в рамках проекта «Всей семьей в театр» в выходные дни организует показ спектаклей для семейного просмотра. Ко Всемирному дню матери солисты театра подготовят концерт «Для самых родных и любимых».ТЮЗ Киселева прочно зарекомендовал себя как театр, в который даже на детский спектакль можно сходить всей семьей. Уже в январе этого года здесь с большим успехом прошла первая режиссерская лаборатория «Планшет», на которой молодые режиссеры поставили эскизы по современным пьесам российских авторов для младших школьников, подростков и семейного просмотра, а выбирали лучшие работы не только приглашенные эксперты и зрители, но и специальное детское жюри. В феврале здесь состоялась премьера спектакля «Приключения Фунтика» (0+, с 3 лет, реж. Сергей Захарин) для самых юных зрителей, на котором взрослые вновь возвращаются в свое детство с любимыми персонажами советского мультфильма. В марте зрителей ждет премьера по сказке Александра Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» (6+, реж. Сергей Захарин) о вечных ценностях и добре, которое всегда побеждает зло. В апреле еще одна детская премьера по книге, на которой выросли родители современных школьников, – «Волшебник Изумрудного города» (6+, реж. Михаил Третьяков) – неустаревающая советская сказка о поиске пути домой и преодолении трудностей вместе с друзьями. Подарком к новому году вновь станет премьера для всей семьи – «Зверский детектив» (6+, реж. Сергей Захарин) – современная сказка о животных, которые ведут себя совсем как люди, ссорятся, мирятся, дружат, попадают в приключения.- В Год семьи особое внимание уделяется сохранению семейных ценностей, которые являются основой крепкой и счастливой семьи, - отметила министр культуры саратовской области Наталия Щелканова. - В практике работы учреждений культуры области прочное место занимают мероприятия, направленные на укрепление семейных традиций, организацию семейного досуга, вовлечение в народное творчество различных категорий населения. Отдельным направлением в 2024 году будет поддержка творческих семей и развитие семейных культурных традиций. Совместное творчество детей и родителей способствует сплочению и укреплению семьи, общности интересов детей и родителей. И конечно, наши коллективы будут приезжать с концертами во все муниципальные районы. Масса очень ярких и очень интересных проектов готовится в библиотеках. А самое главное - в рамках национального проекта «Культура» в 2024 году планируем капитально ремонтировать 10 сельских домов культуры, приобрести звуковое и световое оборудование для Саратовского театра оперы и балета, продолжить создание двух виртуальных концертных залов, модельной библиотеки, технически переоснастить Марксовский филиал областного музея краеведения и ДШИ им. Талдыкина в Калининске.