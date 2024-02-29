Стартовал приём заявок на второй Всероссийский конкурс патриотического рисунка «Z патриот»

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К участию приглашаются учащиеся общеобразовательных, художественных школ, студий, кружков, колледжей, лицеев, учреждений дополнительного образования, студенты среднеспециальных учебных заведений и отдельные лица в возрасте от 7 до 18 лет из регионов РФ.Конкурс проводится в следующих номинациях:✔️«Zа Победой»;✔️«Сила V правде»;✔️«Мы – против нацизма»;✔️«Вечный огонь – вечная память».✔️«Маленькое сердце – большие мечты»А также в особой номинации – письмо-обращение Российских учащихся к мировым лидерам.Условия участия в конкурсе на официальном сайте мероприятия www.zpatrioticpictures.ru.