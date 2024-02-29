Стартовал приём заявок на второй Всероссийский конкурс патриотического рисунка «Z патриот»
Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 10 июня 2024г
К участию приглашаются учащиеся общеобразовательных, художественных школ, студий, кружков, колледжей, лицеев, учреждений дополнительного образования, студенты среднеспециальных учебных заведений и отдельные лица в возрасте от 7 до 18 лет из регионов РФ.
Конкурс проводится в следующих номинациях:
✔️«Zа Победой»;
✔️«Сила V правде»;
✔️«Мы – против нацизма»;
✔️«Вечный огонь – вечная память».
✔️«Маленькое сердце – большие мечты»
А также в особой номинации – письмо-обращение Российских учащихся к мировым лидерам.
Условия участия в конкурсе на официальном сайте мероприятия www.zpatrioticpictures.ru.
К участию приглашаются учащиеся общеобразовательных, художественных школ, студий, кружков, колледжей, лицеев, учреждений дополнительного образования, студенты среднеспециальных учебных заведений и отдельные лица в возрасте от 7 до 18 лет из регионов РФ.
Конкурс проводится в следующих номинациях:
✔️«Zа Победой»;
✔️«Сила V правде»;
✔️«Мы – против нацизма»;
✔️«Вечный огонь – вечная память».
✔️«Маленькое сердце – большие мечты»
А также в особой номинации – письмо-обращение Российских учащихся к мировым лидерам.
Условия участия в конкурсе на официальном сайте мероприятия www.zpatrioticpictures.ru.